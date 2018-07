POL-TUT: (Wehingen/Harassee) Fenster an Hütte des Angelvereins beschädigt

Wehingen/Harassee (ots) - Ein Unbekannter beschädigte im Verlauf der Sonntagnacht oder des Montags eine Fensterscheibe an der Fischhütte des Angelvereins Wehingen am Harrassee. Die Scheibe wurde an mehreren Stellen eingeschlagen. Es entstand ein Schaden von 150 Euro. Der Polizeiposten ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Falls Sie Hinweise zu Sache geben können, melden Sie sich unter 07426 913660.

