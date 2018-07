POL-TUT: (Geisingen/Immensitz) Buschwerk mutwillig in Brand gesetzt

Geisingen/Immensitz (ots) - Am Montagabend gegen 18 Uhr setzte ein Feuerteufel mehrere Büsche entlang eines landwirtschaftlichen Weges oberhalb des Immensitzes unter Zuhilfenahme einer brennbaren Flüssigkeit in Brand. Der Brandstifter besprühte das Buschwerk nach ersten Erkenntnissen an mehreren Stellen mit dem Brandbeschleuniger und entzündete diese. Das Feuer wurde zum Glück recht schnell bemerkt und konnte durch die freiwilligen Feuerwehren Geisingen und Kirchen-Hausen gelöscht werden. Der am Blattwerk entstandene Schaden für die Gemeindeverwaltung Kirchen-Hausen beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Der Polizeiposten Immendingen ermittelt in dieser Sache und erbittet unter 07462 94640 Hinweise.

