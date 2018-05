POL-TUT: (Freudenstadt) 14-Jähriger flüchtet mit dem Roller des Vaters vor der Polizei - Streifenwagen touchiert

Freudenstadt (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel einer Polizeistreife ein 14-jähriger Jugendlicher auf, der mit dem Roller seines Vaters durch Freudenstadt peste. Auf dem Rücksitz saß sein 13-jähriger Freund. Als die Beamten dem gewandten, durch "Pocketbike-Fahrten" geübten Schüler folgten, bog dieser auf einen Weg ab, der durch Absperrpfosten gesichert war. Für die Streife gab es kein Durchkommen. Da der 14-Jährige das Kennzeichen des Rollers mit einem Handtuch abgedeckt hatte, war es den Beamten außerdem nicht möglich das Kennzeichen abzulesen. Nach der zunächst geglückten Flucht fuhr der 14-Jährige seinen Freund nach Hause. Offenbar hatte er jedoch nicht mit der Hartnäckigkeit der Polizei gerechnet. Jedenfalls wurden die Beamten zwischen Grüntal und Wittlensweiler wieder auf den jugendlichen Rollerfahrer aufmerksam. Auch jetzt versuchte der 14-Jährige zu entkommen. Als er keine Chance sah, versuchte er den Streifenwagen abzudrängen. Obwohl die Beamten mit den linken Rädern bereits auf dem linken Gehweg fuhren, konnten sie nicht verhindern, dass der 14-Jährige das Streifenfahrzeug touchierte und dabei das rechte Vorderrad aufgeschlitzt wurde. Schließlich konnte der Rollerfahrer gestoppt werden. Der 14-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Verletzt wurde er nicht. Am Dienstwagen entstand beträchtlicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Jugendliche wird wegen wegen Kennzeichenmissbrauch, Nötigung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie die unbefugte Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeuges bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

