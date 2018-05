POL-TUT: (VS-Schwenningen) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Villingen-Schwenningen (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstagmorgen, gegen 04.25 Uhr, in der Werastraße, stadteinwärts fahrend, einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am gerammten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Verletzte wurde niemand. Der Unfallverursacher beging Unfallflucht. Hinweise bitte an die Polizei Schwenningen, Tel. 07720/8500-0.

