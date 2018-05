POL-TUT: (VS-Schwenningen) 3-Jähriger aus Fenster im 2. Obergeschoss gestürzt - schwer verletzt

Villingen-Schwenningen (ots) - Ein 3-jähriger Junge stürzte am Freitagabend im Mühlweg aus einem Fenster der elterlichen Wohnung im zweiten Obergeschoss. Der Kleine war für einen kurzen Moment unbeobachtet. Während sich die Mutter auf der Toilette befand, stieg der Junge auf ein Sofa, das direkt vor einem geöffneten Fenster stand. Er stürzte mehrere Meter in die Tiefe und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber landete an der Unglücksstelle. Mutter und Vater erlitten einen Schock.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell