POL-TUT: (Dornstetten) 89-jährige Fußgängerin von Pkw erfasst und schwer verletzt

Dornstetten (ots) - Eine 34-jährige Autofahrerin übersah beim Rückwärtsfahren in der Heselwiesenstraße am Samstagmorgen eine 89-jährige Fußgängerin. Der Pkw touchiert die Rentnerin, so dass diese stürzte und sich schwere Verletzungen zu zuzog. Die Unfallaufnahmeeinheit der Verkehrspolizeidirektion in Zimmern ob Rottweil übernahm die weitere Unfallsachbearbeitung.

