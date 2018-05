POL-TUT: (Blumberg) Autofahrerin kam von der Fahrbahn ab und landete auf dem Dach

Blumberg (ots) - Eine 24-jährige Autofahrerin kam am Samstagmorgen, gegen 09.55 Uhr, auf der Landesstraße 185, zwischen Riedöschingen und Hondingen, aufs Straßenbankett. Beim Korrigieren übersteuerte die junge Frau das Fahrzeug, schleuderte nach links und überschlug sich auf einem Acker. Schließlich blieb der Opel Corsa auf dem Dach liegen. Die 24-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

