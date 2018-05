POL-TUT: (Tuttlingen) Einbruch in Wilhelmschule und Alte Festhalle

Tuttlingen (ots) - In der Nacht zum Freitag haben unbekannte Täter versucht, in die Alte Festhalle einzudringen. Die Einbrecher schlugen eine Scheibe ein und stiegen allerdings nicht in das Gebäude ein, sondern machten sich auf den Weg zur Wilhelmschule. Hier schlugen die Täter zwei Scheiben im Bereich des Haupteinganges ein und verschafften sich Zutritt ins Gebäude. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts gestohlen. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) entgegen.

