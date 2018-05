POL-TUT: (Donaueschingen) Auto überschlagen

Donaueschingen (ots) - Eine 18-jährige Fahranfängerin hat sich am Freitag, gegen 7.30 Uhr, mit ihrem Ssangyong überschlagen. Die junge Frau war auf der Kreisstraße von Neudingen in Richtung Pfohren unterwegs. In einer Linkskurve schleuderte der Wagen nach rechts von der Straße und kam nach rund 30 Metern abseits der Fahrbahn zum Liegen. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Die 18-Jährige wurde im Krankenhaus ambulant behandelt.

