POL-TUT: (Schopfloch) Mädchen von Auto angefahren

Schopfloch (ots) - Leichte Verletzungen hat sich ein 14-jähriges Mädchen bei einem Unfall am Freitag, gegen 7 Uhr, auf der Horber Straße zugezogen. Das Mädchen war mit dem Fahrrad in einer Gruppe mit mehreren Radlern auf dem Gehweg in Richtung Ortsmitte unterwegs. Ein 35-jähriger Autofahrer bog von der Horber Straße auf ein Grundstück ab und übersah die 14-Jährige. Das Mädchen wurde vom Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Glücklicherweise erlitt die junge Bikerin nur Schüfwunden.

