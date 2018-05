POL-TUT: (Loßburg-Wittendorf) Reben herausgerissen - Zeugen gesucht

Loßburg (ots) - Unterhalb der Wassertretanlage im Bereich "Sonnenrain" betreibt der Besitzer eines Grundstücks einen kleinen Weinberg und ließ zuletzte am 24. und 25. April 400 Reben setzen. Ende April sowie am Mittwoch stllte der Mann fest, dass von einem unbekannten Täter jeweils eine Rebe herausgerissen wurde. Hinter der Anpflanzung und Aufbereitung steckt ein großer Aufwand, so dass sich der Sachschaden insgesamt auf circa 100 Euro beläuft, obwohl eine Rebe nur zwei Euro kostet. Die beiden Reben wurden fachmännisch aus dem dortigen Bissschutz gezogen. Der Geschädigte erklärte, dass er für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, bereit sei eine Belohnung in Höhe von 100 Euro zu bezahlen. Zuegenhinweise an die Polizei Freudenstadt, Tel. 07441/536-0.

