POL-TUT: (Schiltach) Einbruchsversuch - Zeugen gesucht

Schiltach (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten unbekannte Täter in der Bachstraße in die Sozialstation einzubrechen. Beim Aufhebeln der Balkontür ging die Scheibe zu Bruch, so dass ein Nachbar auf das Treiben aufmerksam wurde. Als die beiden Täter von dem Mann angesprochen wurden, flüchteten sie, indem sie vom Balkon des Gebäudes, circa 2,5 bis 3 Meter in die Tiefe sprangen. Der Sachschaden an der Türe beläuft sich auf circa 700 Euro. Einer der Täter hatte eine Wollmütze auf. Hinweise bitte an die Polizei Schramberg, Tel. 07422/2701-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell