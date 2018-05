POL-TUT: (Sulz) Audi beschädigt - hoher Sachschaden - Zeugen gesucht

Sulz (ots) - Ein Audi A 6, der auf dem Gelände einer Reifenfirma in der Meboldstraße geparkt war, wurde am Donnerstagvormittag, in der Zeit zwischen 09.30 und 10.30 Uhr, am Heck beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro. Hinweise zum Verursacher, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, werden an das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423/8101-0, erbeten.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell