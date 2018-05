POL-TUT: (Sulz, Holzhausen) Unfall im Kreisverkehr

Sulz (ots) - Eine 22-jährige Audi-Fahrerin musste am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, im Kreisverkehr des Sulzer Straße, in Richtung Kastell fahrend, wegen eines einfahrenden Golfs stark abbremsen und ausweichen. Durch das abrupte Fahrmanöver wurden die 22-Jährige sowie ihre Mitfahrerin leicht verletzt. Die Fahrerin des Golfes setzte ihre Fahrt fort, konnte jedoch noch am gleichen Abend ermittelt werden. Sachschaden entstand bei dem Vorfall nicht. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Oberndorf, Tel. 07423/8101-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell