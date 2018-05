POL-TUT: (Geisingen) BMW zerkratzt

Geisingen (ots) - Am Mittwoch wurde zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr innerhalb des Werksgeländes eines metallverarbeitenden Betriebs in der Holcimstraße ein weißer Fünfer-BMW auf der Beifahrerseite zerkratzt. Außerdem wurde aus dem rechten Hinterreifen die Luft abgelassen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Immendingen, Tel. 07462/9464-0.

