POL-TUT: (Trossingen) 23- Skateboard-Fahrer schwer verletzt

Trossingen (ots) - Ein 23-jähriger Skatboard-Fahrer verletzte sich am Donnerstagvormittag, gegen 11.40 Uhr, auf dem Fuß- und Radweg der Heinz-Mecherlein-Straße schwer. Der junge Mann stürzte auf der Gefällstrecke aus bislang unbekannten Gründen und zog sich hierbei schwere Kopfverletzungen zu. Der 23-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik geflogen. Hinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Verkehrspolizei in Zimmer ob Rottweil, Tel. 0741/34879-0.

