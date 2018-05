POL-TUT: (Tuttlingen) Einbruch - Jugendliche vorläufig festgenommen

Tuttlingen (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Tuttlingen konnten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag drei Jugendliche im Alter von 14, 15 und 16 Jahren sowie ein Kind im Alter von 13- Jahren nach einem Einbruch in ein Bäckereigeschäft in der Oberen Vorstadt als Tatverdächtige ermitteln. Zeugen hatten den Einbruch beobachtet und die Polizei verständigt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung gelang es drei der mutmaßlichen Einbrecher in der Schützenstraße sowie auf dem alten Friedhof festzunehmen. Der 14-Jährige konnte zwar flüchten, dessen Identität steht mittlerweile jedoch auch fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Eltern überstellt. Zuvor waren drei der Beschuldigten in der Weimarstraße bereits in einen Getränkemarkt eingedrungen und hatten versucht Zigaretten zu entwenden. Dies misslang jedoch. Die mutmaßlichen Täter werden nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Einbruchsdiebstahl angezeigt.

