POL-TUT: (Donaueschingen) Auffahrunfall auf der B 27

Donaueschingen (ots) - Eine Leichtverletzte und rund 8.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnerstag, gegen 15.45 Uhr, auf der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Süden. Während eines Überholvorganges fuhr ein 39-jähriger Lenker eines VW Polo, kurz vor der Ausfahrt Donaueschingen Nord, auf einen vorausfahrenden Dacia eines 56-jährigen Mannes auf. Beim Aufprall wurde die Mitfahrerin im Dacia leicht verletzt und musste ins Klinikum eingeliefert werden. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen (Tel.: 0771 83783-0) in Verbindung zu setzen.

