POL-TUT: (VS-Schwenningen) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

VS-Schwenningen (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Donnerstag, in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr, auf dem Aldi-Parkplatz in der Rottweiler Straße einen Mercedes C-Klasse beschädigt. Ohne sich um den verursachten Schaden von rund 2.500 Euro zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Nach bisherigen Ermittlungen hat der Unfallverursacher nach dem Zusammenstoß die Glasscherben auf dem Parkplatz zusammengekehrt und mitgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell