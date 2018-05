POL-TUT: (Balingen) Smartphones gestohlen

Balingen (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag, in der Zeit zwischen 8 Uhr und 9.30 Uhr, in einem Discounter in der "Lange Straße" drei Smartphones gestohlen. Der Dieb brach gewaltsam das Schloss der Ausstellungsvitrine auf und entwendete die Mobiltelefone. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

