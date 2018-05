POL-TUT: (Albstadt-Truchtelfingen) Auffahrunfall an Ampelanlage

Albstadt-Truchtelfingen (ots) - Hoher Sachschaden wurde am Donnerstagnachmittag durch einen Auffahrunfall an einer Ampelanlage in der Konrad-Adenauer-Straße verursacht.

Eine 30-jährige Autofahrerin fuhr aus Unachtsamkeit auf das Fahrzeug eines 57-Jährigen auf, der dort aufgrund der roten Ampel warten musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 7000 Euro.

