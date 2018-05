POL-TUT: (Vöhringen) Vorfahrtsunfall - 59-jährige leicht verletzt

Vöhringen (ots) - Ein 62-jähriger Autofahrer befuhr am Mittwochvormittag, gegen 10.00 Uhr, die Maybachstraße in Richtung Eythstraße. An der Kreuzung übersah der Mann eine von rechts kommende 59-jährige Pkw-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Während der 62-Jährige unverletzt blieb, zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro.

