POL-TUT: (Fluorn-Winzeln) 27-jähriger Autofahrer flüchtete vor Polizei mit bis zu 150 km/h

Fluorn-Winzeln (ots) - Der 27-jährige Fahrer eines VW Tiguans war am Mittwochabend nicht gewillt sich von einer Polizeistreife im Stahlackerweg, im Bereich "Gewann Stockhölzle/Langer Berg kontrollieren zu lassen. Als der junge Mann den Streifenwagen erkannte, gab er Gas und flüchtete mit bis zu 150 km/h über Fluorn, Peterzell, Reutin und Aischfeld. Schließlich wendete der 27-Jährige und raste über Aischfeld zurück in Richtung Reutin. Vor dem letztgenannten Ort gelang es ihm, indem er mit seinem Geländewagen auf einen unbefestigten Waldweg abbog, der Streife zu entkommen. Da weitere Streifen in die Fahndung eingebunden waren, währte die Flucht jedoch nicht lange. Bereits im Ortsgebiet Reutin konnte der 27-Jährige von einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Freudenstadt gestoppt werden. Nach eigenen Angaben hatte der Beschuldigte am Tag zuvor Marihuana konsumiert. Unter Alkoholeinwirkung stand er indes nicht. Noch während der Hinterherfahrt war den Beamten aufgefallen, dass sich im Fahrzeug des 27-Jährigen Cannabispflanzen befanden. Bei der Kontrolle waren diese jedoch nicht mehr im Fahrzeug. Auf Vorhalt räumte der 23-jähriger Mitfahrer ein, dass sie die Pflanzen kurz zuvor in einem Waldstück abgelegt hatten. Bei einer anschließenden Nachschau konnten insgesamt siebzehn Cannabispflanzen aufgefunden und sichergestellt werden. Wie der 23-jährige Mitfahrer weiter mitteilte, habe er die Pflanzen zum Eigenkonsum aufgezogen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges sowie der Wohnung des 23-Jährigen konnten diverse Drogenutensilien sowie Drogenrückstände aufgefunden werden. Beide Männer werden wegen illegalen Drogenbesitzes, der Fahrer außerdem wegen Fahrens unter Drogeneinfluss angezeigt.

