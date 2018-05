POL-TUT: (Freudenstadt/Besenfeld) 52-jähriger Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Kleintransporter getötet

Freudenstadt (ots) - Am heutigen Donnerstagvormittag kam es kurz vor 11.30 Uhr, zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 294, zwischen Besenfeld und Freudenstadt. Ein 52-jährige Motorradfahrer beabsichtigte auf der übesichtlichen Strecke drei Fahrzeuge zu überholen. Offenbar erkannte er dabei einen entgegenkommenden Kleintransporter zu spät. Bei dem heftigen Zusammenprall erlitt der 52-Jährige tödliche Verletzungen. Nach der Kollision wurde der Transporter nach links, auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs abgewiesen, wo er noch mit einem Pkw zusammenstieß. Der Transporter-Fahrer sowie der Pkw-Fahrer wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 30.000 Euro. Die Unfallermittlungen übernahm die Unfallaufnahme der Verkehrspolizeidirektion in Zimmern ob Rottweil. Die Unfallermittlungen dauer an. Die Bundesstraße ist zwischen Seewald und Igelsberg weiterhin gesperrt

