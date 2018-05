POL-TUT: (Tuttlingen) 17-jährige Kleinraftradfahrerin schwer verletzt

Tuttlingen (ots) - Eine 17-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades zog sich am Mittwochabend, gegen 19.05 Uhr, auf der Alleenstraße bei einem Unfall schwere Verletzungen zu. Die junge Frau beabsichtigte nach rechts in die Nendinger Allee abzubiegen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihre Maschine und prallte gegen einen an der Lichtzeichenanlage stehenden Lkw.

