POL-TUT: (Spaichingen) Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Spaichingen (ots) - Ein in der Dreifaltigkeitsbergstraße abgestellter Audi wurde am Maierfeiertag, in der Zeit zwischen 11.00 und 11.20 Uhr, mit einem spitzen Gegenstand vorne rechts zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Spaichingen, Tel. 07424/9318-0.

