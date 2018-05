POL-TUT: (Rottweil) Geparkter VW T6 beschädigt - Zeugen gesucht

Rottweil (ots) - Ein VW T-6 wurde am Mittwoch, zwischen 07.20 Uhr und 12.10 Uhr, in der Kaiserstraße von einem bislang unbekannten Autofahrer, wahrscheinlich beim Ausparken, beschädigt. Der VW wies hinten links Beschädigungen auf. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Der Verursacher beging Unfallflucht. Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich um einen Renault handeln. Hinweise bitte an die Polizei Rottweil, Tel. 0741/477-0.

