POL-TUT: (Oberndorf) Unfallflucht und Trunkenheitsverdacht - 23-jähriger Autofahrer ermittelt

Oberndorf (ots) - Ein 23-jähriger Autofahrer verursachte am Dienstagabend, gegen 18.20 Uhr, zunächst einen Unfall in der Uferstraße. Beim Rückwärtsfahren beschädigte er einen geparkten Pkw. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der 23-Jährige seine Fahrt in den Birkenweg in Aistaig fort, wo er schließlich gegen einen Zaun fuhr. Auch im zweiten Fall verließ der Beschuldigte die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der junge Mann konnte jedoch noch in den Abendstunden von dem Beamten des Polizeireviers ermittelt werden. Bei ihm war eine deutliche Alkoholbeeinflussung feststellbar. Da er Nachtrunk geltend machte, wurden ihm zwei Blutproben entnommen. Sein Führerschein wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt. Außerdem wird er wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung angezeigt. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

