POL-TUT: (Horb-Talheim) Streifunfall zwischen Pkw und Bus

Horb-Talheim (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es in der Martinstraße in Horb-Talheim gegenüber der Kirche zu einem Streifunfall zwischen einem Bus und einem Pkw.

Ein 67 Jahre alter VW-Fahrer befuhr die Martinstraße von Haiterbach in Richtung Horb. In einer engen Kurve kam ihm ein Omnibus entgegen, der bereits versuchte diese zu meistern. Der Golffahrer fuhr trotz der Engstelle ebenfalls in den Kurvenbereich ein und es kam zum Streifvorgang beider Fahrzeuge, bei dem ein Schaden von 11 000 Euro entstand. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

