POL-TUT: (Loßburg ) Einbrüche in Hallenbad- Unbekannte schlagen zum wiederholten Male zu

Loßburg (ots) - In der Mainacht sind Unbekannte in das Hallenbad in der Schulstraße in Loßburg eingedrungen und haben mehrere Schränke aufgehebelt.

Dort fanden sie eine Kasse vor, die im Anschluss versucht wurde aufzubrechen. Dies gelang aber nicht. Wie genau die Täter in das Objekt gelangt sind, ist bislang nicht bekannt. Der Schaden am Mobiliar beläuft sich auf 500 Euro.

Und das war nicht der erste Vorfall dieser Art: bereits vergangene Woche sind Fremde auf nicht bekannte Weise in das Hallenbad gelangt. Dort wurde ein Schrank aufgehebelt und die darin befindliche Trinkgeldkasse mit 6,80 Euro Inhalt geplündert.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-111

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell