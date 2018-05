POL-TUT: (Meßstetten) Auffahrunfall im Appental - 12.000 Euro Schaden

Meßstetten (ots) - Zwischen Unterdigisheim und Meßstetten, an der Abzweigung nach Hossingen sind am Mittwochmorgen zwei Autos aufeinandergefahren.

Der 63 Jahre alte Fahrer eines Mercedes Citan fuhr gegen 08.10 Uhr auf der L 433 von Unterdigisheim in Richtung Meßstetten. An der Abzweigung nach Hossingen musste er bremsen, weil das Auto vor ihm nach links Richtung Hossingen abbog. Die Fahrerin des dem Mercedes nachfolgenden Renaults passte kurz nicht auf, erkannte die Situation zu deshalb zu spät und fuhr von hinten auf. Sie versuchte noch, nach rechts auszuweichen, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. Die 49-Jährige kam in der Folge von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Graben. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt zirka 12.000 Euro. Der Renault war so stark beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Verletzt hat sich niemand.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell