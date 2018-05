POL-TUT: (Balingen-Heselwangen) Farbschmierer verursachen 5000 Euro Schaden - Polizei sucht Zeugen

Balingen-Heselwangen (ots) - Vermutlich in der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter in der Lußstraße 35 Hauswand, Haustür und ein zum Haus gehörendes Auto mit Farbe besprüht. Die Farbe ließ sich nicht mehr entfernen. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von zirka 5000 Euro aus.

Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung laufen. Das Polizeirevier Balingen sucht noch nach Zeugen. Wer sachdienliche Angaben zu der Farbschmiererei machen kann wird gebeten, sich dort zu melden (Telefon 07433 264 0)

