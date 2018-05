POL-TUT: (Balingen-Frommern) Auto zerkratzt - 2000 Euro Schaden

Balingen-Frommern (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Montag, zwischen 17.15 Uhr und 18 Uhr, in der Dettenhaldenstraße ein Auto zerkratzt. Der betroffene Renault Megane stand bei Anwesen Dettenhaldenstraße 11. Mit einem spitzen Gegenstand fuhr der Unbekannte über die Beifahrerseite des PKWs. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Balingen unter der Rufnummer 07433 264 0 entgegen.

