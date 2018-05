POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Essen verbrennt auf dem Herd - Feuerwehr im Einsatz

Albstadt-Ebingen (ots) - Am Maifeiertag ist einem Mann in seiner Wohnung in der Kapellstraße das Essen angebrannt und hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Der 52-Jährige schlief neben seinem, auf dem eingeschalteten Herd stehenden Essen ein. Auf das qualmende Kochgut wurden Anwohner aufmerksam und veständigten gegen 16.50 Uhr die Rettungsleitstelle. Weil die Wohnung verschlossen war und niemand reagierte, musste die Feuerwehr das Türschloss knacken. Nach dem Löscheinsatz wurde gleich wieder ein neues Schloss eingesetzt. Der schlafende Koch kam vorsorglich per Rettungswagen ins Krankenhaus. Es bestand der Verdacht einer Rauchvergiftung. Sachschaden entstand nicht.

