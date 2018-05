POL-TUT: (VS-Villingen) Unter Drogeneinfluss stehender 23-Jähriger verursacht durch vergessenes Essen Feuerwehreinsatz und spuckt eingesetztem Beamten ins Gesicht

VS-Villingen (ots) - Ein mit konsumiertem Cannabis unter Drogeneinfluss stehender 23-Jähriger hat am frühen Dienstagmorgen durch vergessenes Essen auf dem eingeschalteten Herd einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schwenninger Straße einen Feuerwehreinsatz verursacht und später einen eingesetzten Polizeibeamten angespuckt. Wegen starker Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr gegen 06 Uhr zu der Wohnung in der Schwenninger Straße gerufen. Nachdem dort auf mehrfaches Klingeln nicht geöffnet wurde, verschaffte sich die Feuerwehr Zugang zu der durch angebranntes Fett stark verrauchten Wohnung. Der 23-jährige Wohnungsinhaber hatte eine Pfanne auf dem eingeschalteten Herd vergessen und sich dann in seinem Rausch schlafen gelegt. Nach dem dieser nach mehreren Versuchen durch die eingesetzten Rettungskräfte und die ebenfalls vor Ort befindlichen Beamten geweckt werden konnte, zeigte sich der augenscheinlich unter Drogeneinfluss Stehende zunehmend aggressiver und wollte sich durch die Rettungskräfte nicht helfen lassen. Zudem versuchte der junge Mann in Unterhosen die Wohnung zu verlassen und sprach wirres Zeug von irgendwelchen Dämonen. Nachdem entsprechende Drogenutensilien, darunter zwei Plastikdosen mit Cannabis, in der Wohnung festgestellt werden konnten, der 23-Jährige bereits eine Gefahr für sich und andere verursacht hatte und eine weitere Fremd- und Eigengefährdung nicht auszuschließen war, wurde er nach einer vorangegangenen ärztlichen Untersuchung in polizeilichen Gewahrsam genommen. Als der junge Manner zum Polizeirevier nach Villingen gebracht wurde, spuckte er einem der eingesetzten Beamten unvermittelt ins Gesicht. Der 23-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren für sein Verhalten verantworten.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell