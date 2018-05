POL-TUT: (Horb am Neckar - Mühringen) Maibaum gefällt und durch umkippenden Baum Baustellenabsperrung erheblich beschädigt

Horb am Neckar - Mühringen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter den Maibaum der Gemeinde Mühringen in der Graf-Gerold-Straße gefällt und durch den umstürzenden Baum eine Baustellenabsperrung an der Ecke Graf-Gerold-Straße und Burgstraße erheblich beschädigt. Hinweise zu der unsinnigen Tat und den noch unbekannten Täter nimmt die Polizei Horb (07451 96-0) entgegen.

