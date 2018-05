POL-TUT: (Königsfeld im Schwarzwald) Beim Ein- oder Ausparken anderes Auto in der Luisenstraße beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Königsfeld im Schwarzwald (ots) - Beim Ein- oder Ausparken vor dem Gebäude Luisenstraße 8 hat ein unbekannter Autofahrer am vergangenen Samstag, im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr, einen dort am rechten Fahrbahnrand abgestellten Toyota Aygo beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden an dem Toyota in Höhe von rund 500 Euro zur kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

