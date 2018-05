POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Beim Ausfahren aus Hofeinfahrt Fußgänger übersehen - Polizei sucht Zeugen zur Klärung der genauen Unfallumstände

Albstadt-Ebingen (ots) - Bei einem Unfall am Montag, gegen 16.45 Uhr, ist ein 90-jähriger Mann von einem Auto in der Sonnenstraße umgestoßen und dabei verletzt worden. Ein 20-Jähriger wollte mit einem VW Caddy rückwärts von einer Hofeinfahrt auf die Sonnenstraße fahren. Hierbei kam es zu einer Berührung zwischen dem Auto und dem 90-Jährigen, der sich just in diesem Moment zu Fuß hinter dem VW Caddy befand. Der Mann stürzte daraufhin zu Boden und zog sich eine Kopfverletzung zu. Ein Rettungswagen brachte den 90-Jährigen zur Behandlung der Kopfwunde in das Krankenhaus Albstadt. Zur Klärung der genauen Unfallumstände sucht die Polizei Albstadt nun dringend Zeugen. Personen, die zu dem Unfall entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Albstadt (07432 955-0) in Verbindung zu setzen.

