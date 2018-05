POL-TUT: (Bad Dürrheim) Unfall an der Einmündung der Salinenstraße auf die Kreisstraße 5705 zur Hirschhalde führt zu vier verletzten Personen und mehreren tausend Euro Schaden

Bad Dürrheim (ots) - Ein Verkehrsunfall, der am Montag, gegen 16 Uhr, zwischen einem 7,5 Tonnen Lastwagen und einem Taxi an der Einmündung der Salinenstraße auf die Kreisstraße 5705 passiert ist, hat zu vier verletzten Personen und mehreren tausend Euro Sachschaden geführt. Eine Fahrerin eines mit insgesamt drei Personen besetzten Taxis war an diesem Spätnachmittag - von der Hirschhalde kommend - auf der K 5705 in Richtung Bundesstraße 27 unterwegs und wollte auf die B 27 in Richtung Villingen auffahren. Hierzu setzte die Frau den rechten Blinker - allerdings schon vor der zunächst folgenden Abzweigung zur Salinenstraße. Dort wollte ein Fahrer eines mit drei Personen besetzten 7,5 Tonnen Lastwagens von der Salinenstraße nach links auf die bevorrechtigte K 5705 in Richtung Hirschhalde abbiegen. Davon ausgehend, dass das von links nahende Taxi mit dem gesetzten Blinker nach rechts in die Salinenstraße abbiegen werde, fuhr der Lkw-Fahrer in den Einmündungsbereich ein. In der Folge kam es zu einem heftigen Zusammenstoß mit dem Taxi, in deren Verlauf der Fahrer des Lastwagens, die Taxifahrerin und die beiden jugendlichen Mitfahrer im Taxi verletzt wurden. Alle vier verletzten Personen mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Vermutlich zog sich keiner der Beteiligten schwere Verletzungen zu, so dass diese die Kliniken nach entsprechender Behandlung zeitnah wieder verlassen konnten. Das nicht mehr fahrbereite Taxi musste abgeschleppt werden, während der Lastwagen nach einigen Handgriffen bedingt fahrbereit blieb.

