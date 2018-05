POL-TUT: (VS-Schwenningen) Beim Linksabbiegen mit entgegenkommenden Kleinkraftrad zusammengestoßen - Biker leicht verletzt

VS-Schwenningen (ots) - Am Montagspätnachmittag, gegen 16.20 Uhr, ist ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades bei einem Unfall auf der Schubertstraße leicht verletzt worden. Ein 18-jähriger Fahranfänger - unterwegs auf der Schubertstraße in Richtung Schlesische Straße - wollte im Bereich eines Parkplatzes eines Lebensmittel-Discounters nach links abbiegen. Hierbei achtete der 18-Jährige nicht auf ein entgegenkommendes Kleinkraftrad uns stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall entstand an den beteiligten Fahrzeugen rund 2000 Euro Sachschaden.

