POL-TUT: (VS-Villingen) Beim Fahrstreifenwechsel BMW gestreift - 10.000 Euro Schaden

VS-Villingen (ots) - Zu einem Unfall beim Fahrstreifenwechsel und einem dabei entstandenen Sachschaden an einem Sprinter und einem BMW X5 in Höhe von rund 10.000 Euro ist es am Montag, gegen 15 Uhr, auf der Schwenninger Straße gekommen. Der BMW-Fahrer und der Fahrer des Mercedes Sprinters waren auf dem zweispurigen und ansteigenden Teilstück der Schwenninger Straße in Richtung Schwarzwald-Baar Klinikum beziehungsweise in Richtung Schwenningen unterwegs. Am Ende des zweispurigen Teilstücks wechselte der Sprinter-Fahrer von der linken auf die rechte Spur und achtete hierbei nicht auf den dort befindlichen BMW. Bei einem folgenden Streifvorgang der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

