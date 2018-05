POL-TUT: (Tuttlingen) Autofahrerin bei Verkehrsunfall an der Kreuzung Kaiserstraße und Möhringer Straße leicht verletzt

Tuttlingen (ots) - Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 13.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagabend, gegen 19 Uhr, an der Kreuzung der Kaiserstraße mit der Möhringer Straße ereignet hat. Ein 38-jähriger Fahrer eines Mercedes Vitos war auf der Kaiserstraße stadteinwärts in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der bevorrechtigten Möhringer Straße achtete der Mann nicht auf einen von links nahenden Nissan Micra, dessen Fahrerin auf der Möhringer Straße in Richtung Stadtmitte fuhr. Bei einem heftigen Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurde die 22-jährige Micra-Fahrerin leicht verletzt und musste sich später in ärztliche Behandlung begeben. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den beim Unfall total beschädigten Nissan Micra.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell