POL-TUT: (VS-Schwenningen) Vermisste Person aus dem Franziskusheim wohlbehalten angetroffen

VS-Schwenningen (ots) - Ein 85-jähriger Bewohner des Altenzentrums Franziskusheim in der Neckarstraße, der am Montagabend vermisst und nach dem auch mit mehreren Polizeistreifen und einem Polizeihubschrauber bis in die späten Abendstunden gesucht worden ist, konnte gegen 22.30 Uhr wohlbehalten angetroffen und zurück in das Altenzentrum gebracht werden. Der unter fortgeschrittener Demenz leidende Mann hatte sich vermutlich in den späten Nachmittagsstunden zu Fuß vom Franziskusheim entfernt und war bis nach Trossingen gewandert. Dort klingelte der Mann - in dem Glauben, er würde dort wohnen - an einer fremden Haustüre. Die Bewohner bemerkten sofort den verwirrten Zustand des Mannes und verständigten die Polizei.

