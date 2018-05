POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Über Terrassentüre in Wohnhaus eingedrungen und Bargeld erbeutet

Albstadt-Ebingen (ots) - Am Montag, im Zeitraum zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr, ist ein unbekannter Täter über eine Terrassentüre in ein Wohnhaus im Ostpreußenweg eingedrungen und hat bei dem Einbruch Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet. Die Polizei Albstadt hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die am Spätnachmittag beziehungsweise in den frühen Abendstunden verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Ostpreußenweges gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Albstadt (07432 955-0) in Verbindung zu setzen.

