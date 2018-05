POL-TUT: (Schramberg) Mutwillig Seitenscheibe eines BMWs auf einem Firmenparkplatz in der Dr.-Kurt-Steim-Straße eingeschlagen

Schramberg (ots) - Im Laufe des Montags, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 20 Uhr, hat ein unbekannter Täter mutwillig eine Seitenscheibe an der Beifahrertüre eines BMWs eingeschlagen, der auf einem Firmenparkplatz in der Dr.-Kurt-Steim-Straße abgestellt war. Durch die Tat entstand an dem BMW Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei Schramberg (07422 2701-0) entgegen.

