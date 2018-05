POL-TUT: (Balingen) Unfall beim Fahrstreifenwechsel - 14.000 Euro Schaden

Balingen (ots) - Zu einem heftigen Unfall beim Fahrstreifenwechsel und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro ist es am Montag, gegen 11.40 Uhr, auf der Bundesstraße 27 im Bereich der Anschlussstelle Balingen Messegelände gekommen. Dort wechselte ein Fahrer eines Ford Transits auf der Fahrt in Richtung Endingen vom linken auf den rechten Fahrstreifen, um noch vor einem gerade überholten Lastwagen auf den Verzögerungsstreifen der Abfahrt Messegelände zu kommen. Hierbei kam es zum Streifvorgang mit dem Lkw, wobei der Ford Transit in die Leitplanken geschleudert wurde. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Fords. Die Straßenmeisterei Balingen übernahm die Reinigung des durch den Unfall verschmutzten Verzögerungsstreifens.

