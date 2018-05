POL-TUT: (Burladingen) Unbekannt heben Gullydeckel aus der Verankerung und greifen so gefährlich in den Straßenverkehr ein - Reifen eines vorbeifahrenden Subaru Kombis beschädig - Polizei sucht Zeugen

Burladingen (ots) - Unbekannte haben in den späten Abendstunden des Montags mehrere Gullydeckel in der Baumgartenstraße aus der Verankerung gehoben und so die Beschädigung eines Reifens an einem vorbeifahrenden Subaru Kombi verursacht. Der 33-jährige Fahrer des Kombis erkannte zwar einen der ausgehobenen Regeneinlaufdeckel und wich diesem aus. Beim Überfahren eines zweiten Gullydeckels beschädigte sich der Autofahrer dann aber einen Reifen. Die Polizei Burladingen (07475 950010) ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen des dabei verursachten Unfalls und bittet um Hinweise zu den Verursachern der Tat.

