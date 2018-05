POL-TUT: (Tuttlingen-Möhringen, Vorstadt) Eine Gruppe Jugendlicher wirft Scheibe an einem leerstehenden Haus in der Donaueschinger Straße ein - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen-Möhringen, Vorstadt (ots) - In den Abendstunden des Montags, kurz nach 22 Uhr, hat eine Gruppe Jugendlicher an einem leerstehenden Haus neben einer Tankstelle in der Donaueschinger Straße mit Steinen eine Scheibe eingeworfen. Zudem warfen die Jugendlichen Eier gegen die Fassade des Hauses. Eine Nachbarin hörte den Lärm und verständigte die Polizei. Die Jugendlichen konnten noch vor dem Eintreffen der Polizeistreife flüchten. Hinweise zu den Jugendlichen und der begangenen Sachbeschädigung nimmt die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell