POL-TUT: (Tuningen - Weigheim) 50-jährige Radlerin bei Sturz verletzt

Tuningen - Weigheim (ots) - Auf dem Weg von Tuningen in Richtung Weigheim über einen Feldweg entlang der Kreisstraße 5701 ist eine 50-jährige Radfahrerin am Montag, kurz nach 11 Uhr, am Ende eines Gefällstückes alleinbeteiligt gestürzt und hat sich dabei Verletzungen an einer Hand und am Kopf zugezogen. Eine vorbeikommende Joggerin fand die verletzt Frau und verständigte die Rettungskräfte. Die 50-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht.

