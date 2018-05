POL-TUT: (Trossingen) Feuerwehreinsatz in der Händelstraße - Unbekannter deponiert mit Papier gefüllten Schuh und einen Duschvorhang vor eine Zimmertüre und brennt die Sachen an

Trossingen (ots) - Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am frühen Dienstagmorgen, kurz vor 03 Uhr, in einer Asylunterkunft in der Händelstraße gekommen. Vermutlich ein derzeit noch unbekannter Bewohner der Unterkunft hat einen mit Papier gefüllten Schuh und einen Duschvorhang vor einem Zimmer der Unterkunft abgelegt und die Dinge angezündet. Ein bei der dabei entstehenden Rauchentwicklung ausgelöster Brandmelder alarmierte die Feuerwehr, so dass die Trossinger Wehr sofort mit vier Fahrzeugen und 21 Mann zu der Unterkunft ausrückte. Zu einem richtigen Brand war es nicht gekommen. Im Bereich des Flures und an einer Wandtapete entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt nun wegen der begangenen Brandlegung.

